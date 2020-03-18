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Трамп обеспечил себе возможность переизбраться

Действующий президент США Дональд Трамп обеспечил себе участие в новых президентских выборах. Американский лидер одержал ожидаемую победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида, а это значит, что он уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения на новый срок. Его главным соперником, вероятнее всего, станет лидер гонки от Демократической партии - бывший вице-президент Джо Байден. Выборы главы Белого дома назначены на 3 ноября.

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