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Трамп обеспечил себе возможность переизбраться
Действующий президент США Дональд Трамп обеспечил себе участие в новых президентских выборах. Американский лидер одержал ожидаемую победу на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида, а это значит, что он уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения на новый срок. Его главным соперником, вероятнее всего, станет лидер гонки от Демократической партии - бывший вице-президент Джо Байден. Выборы главы Белого дома назначены на 3 ноября.
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