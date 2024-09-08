Трамп обнародовал свой план по достижению мира в Украине

Дональд Трамп вновь заявил, что остановит конфликт в Украине буквально за один день. Он угрожает добиться снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель, что, по его словам, сделает войну невозможной.

Кандидат в президенты считает противостояние в Украине главной проблемой планеты, поскольку там, по его словам, гибнет огромное количество людей. В плане Трампа есть одно уязвимое место. Цены на нефть зависят от монархий Персидского залива в большей степени, чем от Соединенных Штатов. Заставить арабов отказаться от львиной доли своих доходов не в силах даже американский президент. Сегодня баррель нефти стоит свыше 70 долларов.

