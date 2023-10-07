Трамп обвиняет администрацию Байдена в содействии атакам на Израиль

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего президента Джо Байдена в том, что она содействовала финансированию атаки ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой. Об этом пишет ТАСС

"Атака ХАМАС является бесчестным поступком, и у Израиля есть полное право защищать себя с использованием подавляющей силы. К сожалению, профинансировать эти атаки помогли деньги американских налогоплательщиков, которые, согласно многим сообщениям, были переданы администрацией Байдена. При мне благодаря Авраамовым соглашениям удалось в значительной степени принести мир на Ближний Восток, но теперь Байден разрушает его гораздо быстрее, чем кто-либо считал возможным", - говорится в заявлении.