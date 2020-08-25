Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп официально кандидат от Республиканской партии в выборах президента США - 2020. На съезде республиканцев кандидатуру действующего президента поддержали единогласно все 2 550 делегатов. Вице-президентом в случае победы Трампа станет Майк Пенс. В своем первом выступлении на площадке съезда избранный кандидат в президенты раскритиковал оппонентов из-за предложения голосовать по почте. Президентские выборы в Штатах назначены на 3 ноября. Пока, по данным социологов, Дональд Трамп проигрывает демократу Джо Байдену несколько процентов голосов избирателей.



