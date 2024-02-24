Трамп опережает Байдена в предвыборных опросах

Согласно недавнему опросу, кандидат от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп будет лидировать на выборах в стране в 2024 году, пишет БЕЛТА со ссылкой наАгентство Анадолу.



В среду юридический факультет Университета Маркетт обнародовал окончательные результаты опроса, проведенного с 5 по 15 февраля, который дал четкое понимание о позициях кандидатов на предстоящих президентских выборах, намеченных на 5 ноября 2024 года.



О намерении голосовать за Трампа заявил 51% зарегистрированных избирателей, тогда как процент сторонников Джо Байдена остался на уровне 49.



Участники опроса отметили, что, если бы кандидатом в президенты была бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, 58% респондентов поддержали бы ее, в таком случае поддержка Байдена снизилась бы до 42%.