Трамп опубликовал 142 твита за сутки

Свои собственные рекорды бьет Дональд Трамп! Всего за сутки глава Белого дома написал 142 поста в "Твиттере". Президент забросал соцсеть публикациями на фоне слушаний в сенате по делу об его импичменте. Прошлый рекорд тоже принадлежал Трампу - в декабре за сутки он опубликовал 124 сообщения.