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Трамп назвал безумием и осудил возможную отправку американских военных в Европу
В НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений в Восточной Европе. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Речь идет об отправке по одной тысяче человек в каждую страну на восточном фланге альянса: Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. Ожидается, что новые части будут похожи на те, которые уже существуют в странах Балтии и Польше.
О намерениях отправить в Европу дополнительный военный контингент ранее заявили и Штаты. Такие планы администрации Джо Байдена осудил экс-президент США Дональд Трамп. Республиканец назвал их безумием. Отметил, что подобные решения Белого дома вполне могут "развязать третью мировую войну". Политик добавил, что "США больше не уважают. Они смотрят на нашу страну и смеются".
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