Трамп назвал безумием и осудил возможную отправку американских военных в Европу

В НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений в Восточной Европе. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Речь идет об отправке по одной тысяче человек в каждую страну на восточном фланге альянса: Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. Ожидается, что новые части будут похожи на те, которые уже существуют в странах Балтии и Польше.