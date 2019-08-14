США идут на встречу Поднебесной - Дональд Трамп отложил введение пошлин на товары из Китая до середины декабря. 10-процентный налог общим объемом до 300 миллиардов долларов должен был вступить в силу 1 сентября. Речь шла о мобильных телефонах, ноутбуках, игровых приставках, товарах сельского хозяйства и животноводства.



Однако, как пояснил Дональд Трамп, совсем недавно у него состоялись продуктивные переговоры с Пекином. К тому же он хочет избежать негативных последствий для экономики США, например, на фоне предрождественских распродаж.



