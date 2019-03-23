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В мире
Трамп отменил новые санкции против КНДР
23.03.2019
15:38
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
3 часа назад
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
17 часов назад
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
21 час назад
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
23 часа назад
Политика
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Поданы документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Гайдукевича кандидатом в Президенты
Недавно
В Минск прибывают гости конференции по евразийской безопасности - ожидается около 600 человек
1 час назад
В Минске обсудили укрепление потенциала ОДКБ с акцентом на проблемы безопасности
1 час назад
Головченко: Беларусь и Сирию связывают подлинная дружба и давние партнерские отношения
2 часа назад
Лавров примет участие в конференции по евразийской безопасности в Минске 31 октября
3 часа назад
Общество
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Богодель: То, что Беларусь сегодня формирует повестку безопасности в регионе - очень важно
1 час назад
Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске
4 часа назад
Вступил в силу приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси
5 часов назад
Проект "Руководитель будущего" объединил студентов БГУ. Расскажем, на что направлена инициатива
6 часов назад
Экономика
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ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов
4 часа назад
Узнали, где строят первый в мире завод по выпуску летающих автомобилей
5 часов назад
В Беларуси с ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Расскажем, на сколько
5 часов назад
ВТБ (Беларусь) составил топ-5 самых популярных покупок белорусов в рассрочку
23 часа назад
Главы МИД Беларуси и Сирии подписали заявление об устранении негативных последствий от санкций
29.10.2024
12:49
В мире
Все
Польша требует новую пошлину на импорт удобрений из Беларуси и России
Недавно
Станоевич: Для Сербии участие в БРИКС - это серьезная возможность
1 час назад
В Киеве демонтируют памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке. В чем логика?
7 часов назад
Более 43 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента
7 часов назад
Регионы
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На республиканском молодежном форуме обсудили избирательную кампанию и участие в ней молодежи
Недавно
В Минской области собрали более 1 млн т сахарной свеклы
24 часа назад
В Борисовском родильном доме обновили рентгеновский маммограф
24 часа назад
Утепление фасада и сборка потолков - как продвигается строительство поликлиники в Минск-Мире
24.10.2024
18:50
К 70-летнему юбилею БГАТУ получил новые лаборатории и модульный тренажер трактора
24.10.2024
15:54
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
12.09.2024
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