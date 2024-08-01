Трамп озвучил сомнения относительно Харрис: внезапно "изменила свою личность"

Я знаю ее давно, не напрямую. Она всегда была индийского происхождения, она продвигала только индийское происхождение. Я не знал, что она черная, пока несколько лет назад она внезапно не стала черной, теперь она хочет быть черной. Я не знаю, она индийского происхождения или черная. Но я уважаю обе эти группы. А она, видимо, не уважает.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США