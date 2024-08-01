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Трамп озвучил сомнения относительно Харрис: внезапно "изменила свою личность"
Неожиданную деталь относительно Камалы Харрис открыл общественности Трамп. Она стала темнокожей совсем недавно - заявил кандидат от Республиканской партии. По его словам, вице-президент внезапно "изменила свою личность" несколько лет назад, в чем надо разобраться.
Я знаю ее давно, не напрямую. Она всегда была индийского происхождения, она продвигала только индийское происхождение. Я не знал, что она черная, пока несколько лет назад она внезапно не стала черной, теперь она хочет быть черной. Я не знаю, она индийского происхождения или черная. Но я уважаю обе эти группы. А она, видимо, не уважает.
Трамп также допустил, что и должности Харрис занимала только по квоте "расового разнообразия". Сама Камала отреагировала на заявления политика ожидаемо, сказав, что это проявление неуважения. Между тем эксперты отмечают, что принадлежность к афроамериканцам может стать сильным преимуществом для Харрис в предвыборной гонке.
Так или иначе, в США с новым интересом обратились к происхождению вице-президента страны. Известно, что Харрис из семьи ученых: отец - профессор-экономист из Ямайки, а мать - биолог из Индии. Сама она родилась в соседнем с Сан-Франциско Окленде.
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