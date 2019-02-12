Трамп планирует построить заграждение независимо от мнения конгресса

Буду слушать народ, а не конгрессменов! Дональд Трамп заявил, что примет во внимание мнение населения приграничных городов в вопросе строительства стены на границе с Мексикой. Сегодня президент США выступал в городке Эль-Пасо и заверил, что его не интересуют суждения демократов касательно ограждения - оно все равно будет построено! Впрочем, в конгрессе, кажется, наметился прогресс. Агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщает, что законодатели согласились выделить на строительство стены на границе почти полтора миллиарда долларов. В то время как Трамп требует почти шесть.