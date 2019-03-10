Трамп планирует повысить плату за размещение войск США в других государствах

Дональд Трамп планирует значительно повысить плату за размещение войск США в других государствах. По сведениям Washington Post, страны будут оплачивать полную стоимость американских сил, плюс дополнительно еще половину. Это может привести к тому, что союзники будут платить Штатам в пять раз больше, чем сейчас. Как пишет издание, эта информация потрясла Германию, Японию и Южную Корею.