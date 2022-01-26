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Трамп планирует стать 47-м президентом США
Рейтинг одобрения Байдена в январе опустился до 41 %. Эксперты также заявляют, что все происходящее просто необходимо США.
Рейтинг Байдена стремительно падает. В январе цифра около 40 процентов. При этом, как показывают опросы, нынешним состоянием дел в США удовлетворен только 21 % американцев. В прошлом марте данный показатель был на 12 процентных пунктов больше.
С такими показателями рассчитывать на продление президентского срока не приходится. На то, кто будет следующим главой Белого дома, намекнул бывший президент Дональд Трамп. Реплика прозвучала во время игры в гольф.
Слова Трампа встретили одобрительными возгласами. Прошлым летом миллиардер уже сообщал, что принял решение относительно предстоящих выборов президента США в 2024 году. По его словам, "это нужно стране".
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