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Трамп подал в суд на CNN

Трамп подал в суд на CNN

Экс-президент США Дональд Трамп собирается судиться с телеканалом CNN из-за клеветы в его адрес. Об этом пишет БелТА.

Трамп считает, что телеканал намеренно фальсифицирует новости, касающиеся его личности. По мнению бывшего президента США, в последнее время негатив в его адрес со стороны CNN только усилился из-за опасений, что он будет баллотироваться в президенты.

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