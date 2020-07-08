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Трамп подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность запрета TikTok в США

Трамп подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность запрета TikTok в США

"Да, мы рассматриваем такой вариант. Это огромный бизнес. Но взгляните на ситуацию с Китаем и этим вирусом. То, как они поступили с США и всем миром, возмутительно", -заявил американский президент в эфире местного ТВ.

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