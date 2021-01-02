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Трамп подверг критике сенат американского конгресса
ДональдТрамп обрушился с критикой на сенат. Вслед за нижней палатой он преодолел ветопрезидента США на оборонный бюджет 2021 года. Трамп в своем Twitter назвалрешение законодательного органа "ничтожным". В частности, онвыступает против практически неограниченных полномочий крупнейшихтехнологических компаний. Возмутило Трампа и решение сената не приниматьзаконопроект об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с 600 до 2 тысячдолларов. Ранее Дональд Трамп отказался подписать оборонный бюджет в размере740 миллиардов долларов, назвав его "подарком" России и Китаю.
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