Трамп подверг критике сенат американского конгресса

ДональдТрамп обрушился с критикой на сенат. Вслед за нижней палатой он преодолел ветопрезидента США на оборонный бюджет 2021 года. Трамп в своем Twitter назвалрешение законодательного органа "ничтожным". В частности, онвыступает против практически неограниченных полномочий крупнейшихтехнологических компаний. Возмутило Трампа и решение сената не приниматьзаконопроект об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с 600 до 2 тысячдолларов. Ранее Дональд Трамп отказался подписать оборонный бюджет в размере740 миллиардов долларов, назвав его "подарком" России и Китаю.