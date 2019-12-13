Трамп пообещал Джонсону крупную торговую сделку

Дональд Трамп анонсировал крупную сделку с Великобританией: президент США поздравил Бориса Джонсона с победой на парламентских выборах традиционно при помощи "Твиттера". Глава Белого дома написал, что после Брексита Британия и США смогут заключить крупную новую торговую сделку, которая будет выгоднее любого другого соглашения с ЕС. Кстати, сам Борис Джонсон пообещал вывести Британию из Евросоюза 31 января без всяких "но" и "если" - отметил премьер-министр.