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Трамп пообещал Джонсону крупную торговую сделку
Дональд Трамп анонсировал крупную сделку с Великобританией: президент США поздравил Бориса Джонсона с победой на парламентских выборах традиционно при помощи "Твиттера". Глава Белого дома написал, что после Брексита Британия и США смогут заключить крупную новую торговую сделку, которая будет выгоднее любого другого соглашения с ЕС. Кстати, сам Борис Джонсон пообещал вывести Британию из Евросоюза 31 января без всяких "но" и "если" - отметил премьер-министр.
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