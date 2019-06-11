Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из Китая, если Си Цзиньпин не явится на саммит G20

Угрозы от Дональда Трампа! Глава Белого дома пообещал ввести новые пошлины на товары из Китая, если Си Цзиньпин не явится на саммит Большой двадцатки. При этом он уверен, что китайский лидер все-таки посетит саммит и они смогут провести встречу. Напомним, американо-китайские переговоры по торговле в мае завершились безрезультатно. США повысили пошлины до 25 процентов на китайский импорт - это около 200 миллиардов долларов. Ответ Пекина - пошлины на 60 миллиардов долларов.