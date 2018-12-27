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Трамп посетил военные базы США в Германии и Ираке

Поход по базам. Визит на американскую военную базу "Рамштайн" на территории Германии нанес президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он провел встречу с личным составом авиабазы, пока его самолет заправляли.

До этого Трамп находился с визитом в Ираке, где побывал на американской военной базе "Аль-Асад". Трамп встретился с послом США в Ираке, а также с комсоставом американских вооруженных сил. Напомним, Трамп взбудоражил мировое сообщество очередным внешнеполитическим решением: он объявил о выводе войск из Сирии и частичном сокращении контингента в Афганистане. Однако в Ираке он решил сохранить американское присутствие.

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