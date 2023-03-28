Бывший президент США отреагировал на решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Дональд Трамп посоветовал американцам молиться, передает Newsweek. "Как я и предсказывал, теперь мы играем с опасными штуками. Эту ситуацию вызвали мы! Вот что происходит, когда некомпетентные люди управляют вашим правительством. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: "Молитесь!", - написал политик в соцсетях. Дональд Трамп уже не раз обвинял действующего президента США в ухудшении ситуации в мире и утверждал, будь он президентом, то смог бы договориться о прекращении войны в Украине всего за сутки