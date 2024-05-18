Трамп потребует допинг-пробы перед дебатами с Байденом

Дональд Трамп и Джо Байден проведут теледебаты. Глава Белого дома и экс-президент Соединенных Штатов дали согласие на два раунда. Первая встреча состоится 27 июня. При этом Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-пробы перед дебатами.