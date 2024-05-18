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Трамп потребует допинг-пробы перед дебатами с Байденом

Дональд Трамп и Джо Байден проведут теледебаты. Глава Белого дома и экс-президент Соединенных Штатов дали согласие на два раунда. Первая встреча состоится 27 июня. При этом Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-пробы перед дебатами.

45-й президент утверждает, что главу США могут накачать стимулирующими препаратами, как это было, по его мнению, на выступлении в конгрессе.

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