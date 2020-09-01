Трамп предсказал революцию в случае победы Байдена

До президентских выборов в США все меньше времени, поэтому Дональд Трамп продолжает агитировать против Демократической партии. Глава Белого дома заявил, что в случае победы его оппонента Джо Байдена беспорядки в Соединенных Штатах могут перерасти в настоящую революцию. Напомним, массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США еще в конце мая - после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.



