Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания.



"Протестующие, которые уродуют правительственные постройки во всех наших городах и штатах, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введённым в действие указом о защите памятников. Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!" -написал американский лидер в своём Twitter.





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