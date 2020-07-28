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Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания

Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания

Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания.

"Протестующие, которые уродуют правительственные постройки во всех наших городах и штатах, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введённым в действие указом о защите памятников. Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!" -написал американский лидер в своём Twitter.


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