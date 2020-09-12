Трамп пригрозил применить силу, если в стране начнутся беспорядки в случае его переизбрания

От массовых протестов в день выборов американцев предостерег Президент США Дональд Трамп. В эфире телеканала Fox News он пригрозил применить силу, если в стране начнутся беспорядки в случае его переизбрания. По словам Трампа,подобные демонстрации несогласных с результатами голосования можно назвать не иначе как "восстание". Ранее глава Белого дома неоднократно говорил, что прекратить беспорядки в охваченных протестами городах можно только при помощи силы. На разгон акций протестав ряде случаев была направлена армия.