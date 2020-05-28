3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Трамп пригрозил закрыть социальные сети
Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные сети или ввести их жесткое регулирование за стремление заглушить голоса консерваторов.Он намерен подписать сегодня исполнительный указ, регулирующий деятельность соцсетей в стране. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на американскую газету The Washington Post."У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий". Это ответ американского лидера Twitter, который пометил его публикацию о возможных фальсификациях во время голосования на выборах президента США особой маркировкой. Она указывает на мнимую достоверность информации. Трампа поддержал глава Facebook Марк Цукерберг, раскритиковав Twitter за подобную оценку сообщений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все