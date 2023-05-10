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Трамп признан виновным по делу о попытке изнасилования
Суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным экс-президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, пишетSputnik.
Присяжные пришли к выводу, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика.
Суд предписал экс-президенту выплатить 2 миллиона долларов компенсации для возмещения ущерба за домогательства в рамках урегулирования гражданского иска. В дополнение к этому Трампа обязали выплатить еще 3 миллиона долларов за клевету в отношении истицы и ущерб ее репутации.
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