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Трамп призвал проявить стойкость на участках для голосования
Демократы теряют палату представителей США, показывают данные NBC: набирают только 216 кресел против 219 у республиканцев (для большинства нужно 218).
Часть избирательных участков в центральных и восточных штатах США уже закрылась, на западе страны все еще продолжается голосование на промежуточных выборах в Конгресс. В Сенате республиканцы опережают соперников на одно место - 45 против 44. Американцы выбирают также губернаторов. В Арканзасе этот пост заняла Сара Хакаби Сандерс - бывшая пресс-секретарь Трампа, став первой женщиной на посту главы этого консервативного штата. Победа за республиканцами в штатах Нью-Йорк и Техас, а также впервые за 30 лет на заморской территории Гуам. Переизбрался на посту губернатора Флориды один из самых влиятельных политиков-республиканцев Рон Десантис. За него, в частности, голосовал Дональд Трамп. Бывший президент США призвал своих сторонников проявить стойкость и протестовать против нарушений на участках для голосования.
Дональд Трамп, бывший президент США:
О нарушениях также сообщали американские СМИ. Речь идет о массовых сбоях в машинах электронного голосования, отсутствии бюллетеней на участках.
Некоторым избирателям и вовсе сообщили, что они уже проголосовали. В Иллинойсе пожаловались, что во время выборов Сеть и серверы подверглись кибератаке. В Джорджии с участка удалили работников, чьи фото из Капитолия во время событий 6 января 2020 года появлялись в соцсетях.
На кадрах из Филадельфии видно, как сотрудник избирательной комиссии открыто делает какие-то пометки на бюллетенях.
В округе штата Аризона после жалоб избирателей на проведение голосования появилась конная полиция. Так офис шерифа готовится к возможным протестам.
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