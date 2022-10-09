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Трамп призвал к мирному разрешению конфликта в Украине, иначе возможна Третья мировая война. В Евросоюзе задумались
Все чаще на Западе слышны призывы к мирному урегулированию конфликта в Украине. О необходимости сесть за стол переговоров заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.
Сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении конфликта, или мы придем к Третьей мировой войне.
Ранее призывы к переговорам прозвучали и в Евросоюзе. В частности, Жозеп Боррель заявил: "Евросоюз готов решить конфликт дипломатическим путем, если обстоятельства позволят это сделать". Другой еврокомиссар - Тьерри Бретон - сегодня категорически отверг саму возможность вступления Украины в НАТО как минимум до поры, пока на территории этой страны ведутся боевые действия.
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