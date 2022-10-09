Трамп призвал к мирному разрешению конфликта в Украине, иначе возможна Третья мировая война. В Евросоюзе задумались

Сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении конфликта, или мы придем к Третьей мировой войне.

Дональд Трамп, экс-президент США