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Трамп рассказал, к чему, по его мнению, привела фальсификация выборов в США
Войны в Украине не было бы, если бы к власти в 2021 году не пришел Байден. В интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что поддерживал тесные связи с Россией и Северной Кореей, с которыми нынешний глава Белого дома только наращивает конфронтацию. Ранее Трамп заявил, что США сильно вовлечены в украинский конфликт, однако Байдену прекратить это не под силу из-за его некомпетентности.
Этого бы никогда не случилось. Я вам так скажу: события в Украине - это так печально, Путин бы никогда этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы. Они были сфабрикованы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей.
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