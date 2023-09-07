Трамп рассказал, к чему, по его мнению, привела фальсификация выборов в США

Этого бы никогда не случилось. Я вам так скажу: события в Украине - это так печально, Путин бы никогда этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы. Они были сфабрикованы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей.

Дональд Трамп, экс-президент США