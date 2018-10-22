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Трамп рассказал о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией
Новое громкое заявление Дональда Трампа: американский лидер рассказал о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. На такое решение Трампа натолкнула Москва, которая якобы неоднократно нарушала это соглашение.
Намерения главы Белого дома вызвали критику со стороны ЕС, поскольку разрыв договора ставит под угрозу безопасность не только в Евросоюзе, но и во всем мире. К слову, соглашение между штатами и Россией было подписано более 30 лет назад. Стороны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности и никогда не производить такие ракеты в будущем.
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