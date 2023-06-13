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Трамп сегодня предстал перед судом - в Майами готовятся к протестам
В Майами готовятся к протестам. Дональд Трамп предстал перед судом по делу о неподобающем обращении с секретными материалами. Трампу и его помощнику зачитают обвинения по 38 пунктам. Арестовывать экс-президента не планируют, вероятно, он пробудет в суде два-три часа. Но Трамп уже назвал новое уголовное дело против него "вмешательством в выборы". Несмотря на все тяжбы, американское законодательство не воспрещает попытку экс-президента убрать приставку “экс”. Тем более, что недобросовестная политическая игра Белого дома приобрела диаметральный характер. Возле здания суда собрались уже сотни сторонников Трампа. Полиция, оцепившая район, ожидает до 50 тысяч митингующих.
Федеральный судья отказал журналистам в съемке заседания суда над Трампом
Запрос коалиции СМИ на видеосъемку и аудиозапись процесса федеральный судья отклонил. А в зале заседаний разрешено присутствовать лишь 20 свидетелям. Выбрать 2 десятка зевак из большого числа политических деятелей Америки помог наиточнейший метод - лотерея. Кстати, даже с территории возле здания суда журналистов уже "попросили". Мол, слишком небезопасно.
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