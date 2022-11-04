Трамп собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Избирательную кампанию он начнет после выборов в конгресс, пишет БелТА.



Выборы в американский конгресс состоятся 8 ноября. По информации одного из советников Трампа, бывший президент США хочет участвовать в выборах президента в 2024 году и объявит об этом перед Днем благодарения. Такой ход даст ему преимущество перед другими кандидатами.