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Трамп: США должны добиваться мира в Украине вместо поставок оружия
США должны вести переговоры о мире в Украине, а не посылать стране столько оружия. Такое заявление сделал американский экс-президент Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом. При этом политик посетовал: Европа оказывает недостаточную помощь Украине, в то время как конфликт затрагивает ее куда больше, чем США, чья помощь Киеву составила порядка 107 миллиардов долларов.
Ранее Трамп заявил, что смог бы договориться о мирном урегулировании конфликта в Украине за сутки, если бы был американском президентом. А нынешний лидер Байден подвел человечество на грань третьей мировой войны.
Фото:Unsplash
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