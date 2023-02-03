Трамп: США должны добиваться мира в Украине вместо поставок оружия

США должны вести переговоры о мире в Украине, а не посылать стране столько оружия. Такое заявление сделал американский экс-президент Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом. При этом политик посетовал: Европа оказывает недостаточную помощь Украине, в то время как конфликт затрагивает ее куда больше, чем США, чья помощь Киеву составила порядка 107 миллиардов долларов.