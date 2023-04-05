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Трамп: США катятся в ад
Трамп улетел, но его обещали вернуть. Мировые СМИ сейчас активно отрабатывают тему суда над Трампом. И по традиции доказательства их совершенно не интересуют. Главное, что на обложках фото Трампа в суде под арестом. Все это продолжение демократической клоунады и тотальной зачистки политического поля перед выборами. И все же под лозунги своих сторонников экс-президент США покинул здание суда в Манхэттене. Там Дональду Трампу выдвинули обвинения в фальсификации документов из 34 пунктов. Но адвокат заявил, что все они лишены фактов - и арест тут же сняли. Зато получился нужный информационный фон. После разбирательств Трамп отправился во Флориду. Там он тепло поприветствовал своих сторонников и признался в единственном совершенном "преступлении" - защите интересов страны.
Никогда не думал, что такое может произойти в Америке. Единственное преступление, которое я совершил, я бесстрашно защищал свою страну от тех, кто ищет возможность ее уничтожить. С самого начала демократы шпионили за моей предвыборной кампанией. Они атаковали меня со своими подтасовками и расследованиями. Россия, Россия, Россия… Украина, Украина… Попытка импичмента номер 1, попытка импичмента номер 2… Нелегальные рейды в поместье Мар-а-Лаго. Третья мировая ядерная война может случиться, верите вы в это или нет. Экономика разваливается, такой инфляции не было 60 лет.
Трамп: Наша страна катится в ад
Также Трамп добавил, что американская валюта падает и скоро перестанет быть мировым стандартом. А после и вовсе резюмировал: "Штаты катятся в ад". К слову, судебный процесс оказал лишь положительное влияние на рейтинг экс-главы Белого дома. При этом местные СМИ сообщают, что судебный процесс по делу Трампа может стартовать в январе 2024-го. Хотя, по информации Си-Эн-Эн, следующее заседание запланировано уже на 4 декабря. Но это не помешает политику участвовать в президентской гонке 2024 года.
Реакция Байдена
Сонный Джо на вопрос журналиста о политических мотивах ареста не нашел ничего лучше, как рассмеяться. Причем, прессу тут же попросили покинуть зал. Чтобы не случилось истерики у Джо, лишних вопросов задавать не разрешили.
Фото Синьхуа
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