Трамп: США катятся в ад

Никогда не думал, что такое может произойти в Америке. Единственное преступление, которое я совершил, я бесстрашно защищал свою страну от тех, кто ищет возможность ее уничтожить. С самого начала демократы шпионили за моей предвыборной кампанией. Они атаковали меня со своими подтасовками и расследованиями. Россия, Россия, Россия… Украина, Украина… Попытка импичмента номер 1, попытка импичмента номер 2… Нелегальные рейды в поместье Мар-а-Лаго. Третья мировая ядерная война может случиться, верите вы в это или нет. Экономика разваливается, такой инфляции не было 60 лет.

Дональд Трамп, экс-президент США