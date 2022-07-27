Трамп: США поставили на колени и унижают на мировой арене

Наша страна поставлена на колени. Мы буквально на коленях! Кто мог подумать, что такое произойдет? Инфляция рекордная за 49 лет - 9,1 %, цены на топливо самые высокие за всю историю нашей страны. Мы больше не являемся энергетически независимыми или энергетически доминирующими. Мы стали государством, которое умоляет Венесуэлу, Саудовскую Аравию и многие другие страны о предоставлении нефти. "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам", - говорит Джо Байден. Фальшивые новости - это все, что вы получаете, и они являются истинными врагами людей. Мы нация, где свобода слова больше не разрешена, где преступность свирепствует как никогда раньше, где экономика рушится.

Дональд Трамп, экс-президент США