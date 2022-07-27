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Трамп: США поставили на колени и унижают на мировой арене
США рискуют повторить судьбу Советского Союза, а главная угроза Америке исходит изнутри. Таким мнением поделился экс-президент. Дональд Трамп появился в Вашингтоне впервые после завершения президентского срока, заявил сторонникам, что США при нынешнем американском лидере растеряли все, ранее приобретенные им на посту президента, внешне- и внутриполитические достижения и преимущества. Резюмировал: страна очень быстро "движется в ад".
Наша страна поставлена на колени. Мы буквально на коленях! Кто мог подумать, что такое произойдет? Инфляция рекордная за 49 лет - 9,1 %, цены на топливо самые высокие за всю историю нашей страны. Мы больше не являемся энергетически независимыми или энергетически доминирующими. Мы стали государством, которое умоляет Венесуэлу, Саудовскую Аравию и многие другие страны о предоставлении нефти. "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам", - говорит Джо Байден. Фальшивые новости - это все, что вы получаете, и они являются истинными врагами людей. Мы нация, где свобода слова больше не разрешена, где преступность свирепствует как никогда раньше, где экономика рушится.
Из-за дефицита газа и риска не справиться с отопительным сезоном этой зимой США опасаются раскола между европейскими странами. По сообщениям СМИ, Вашингтон призывает Брюссель увеличить мощности действующих европейских АЭС.
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