Трамп ушел на карантин

Ушелна карантин и Дональд Трамп. Об этом президент США сообщил в своем "Твиттере". Вместе с первойледи они будут на самоизоляции, пока не придут результаты тестирования.Причиной приостановки активной деятельности стало заражение коронавирусом главного помощника главы Белого дома Хоуп Хикс. Ранее она сопровождала президентана дебаты в Огайо.