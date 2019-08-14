Трамп вновь грозится выходом из ВТО

Президент США заявил о том, что Всемирная торговая организация на протяжении многих лет якобы обманывала США для собственной выгоды и обогащения других стран за счет американцев. В пример глава Белого дома привел Китай, промышленность которого резко выросла после вступления в ВТО. Трамп уже угрожал выходом США из организации год назад, если "она не станет лучше относиться к стране". Он также требовал реформировать ВТО и отказался признавать экономики некоторых стран развивающимися.



