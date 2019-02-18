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Трамп впервые применит вето, если конгресс попытается оспорить его решение ввести режим ЧС

Об этом заявил Белый дом. Таким образом Президент готов любыми способами добиться своего предвыборного обещания возвести стену на границе с Мексикой. Напомним, режим чрезвычайно ситуации поможет американскому лидеру выбить из казны до 8 миллиардов долларов.

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