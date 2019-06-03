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Трамп встретился с королевой Елизаветой Второй
Президент США прибыл в Великобританию с первым официальным визитом. Дональд Трамп уже встретился с королевой Елизаветой Второй, также он проведет переговоры с пока еще премьер-министром Терезой Мэй. Британцы высокому гостю не рады.- акции протеста.Причина - перед поездкой Трамп решил дать советы англичанам, как им лучше реализовать выход из ЕС, а еще, кого стоит избрать на пост главы правительства вместо Мэй. Мэра Лондона он и вовсе назвал «откровенным неудачником», который не справляется со своей работой. В СМИ активно обсуждают и тот факт, что не все королевское семейство будет в сборе. Супруги принца Гарри - Меган Маркл - на приемах не будет, которая резко критиковала Трампа, когда он баллотировался в президенты, называла его "женоненавистником" и обвиняла в том, что он разжигает ненависть.
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