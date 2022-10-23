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Трамп: Я бы не допустил кризиса на Украине, будучи президентом
Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента. Об этом пишет РИА Новости.
"И сейчас у нас (конфликт - ред.)..., в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом", - заявил Трамп, добавив, что "цены на нефть были бы низкими".
Выступая перед своими сторонниками в американском штате Техас на митинге, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин "никогда бы не пошел на это (эскалацию - ред.)". Он добавил, что "хорошо его знает".
Ранее Трамп заявлял, что нужно немедленно начать переговоры для завершения кризиса на Украине, иначе ситуация может перерасти в третью мировую войну.
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