Трамп: За утечкой секретных данных может стоять Байден!

Кто сливал данные из Пентагона? Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social заявление по поводу утечки секретных сведений. Экс-президент США призвал немедленно назначить спецпрокурора, который бы расследовал это дело. По мнению Трампа, за сливом может стоять сам Байден либо кто-нибудь из его ближайшего окружения. Саму утечку бывший хозяин Белого дома считает худшей в истории, ведь из-за нее страна, как полагает политик, подверглась небывалому унижению.