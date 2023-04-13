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Трамп: За утечкой секретных данных может стоять Байден!
Кто сливал данные из Пентагона? Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social заявление по поводу утечки секретных сведений. Экс-президент США призвал немедленно назначить спецпрокурора, который бы расследовал это дело. По мнению Трампа, за сливом может стоять сам Байден либо кто-нибудь из его ближайшего окружения. Саму утечку бывший хозяин Белого дома считает худшей в истории, ведь из-за нее страна, как полагает политик, подверглась небывалому унижению.
Фото Синьхуа
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