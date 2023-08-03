Трамп заявил, что его могут посадить в тюрьму более чем на 500 лет

Экс-президент США Дональд Трамп допустил, его могут приговорить к 561 году тюремного заключения,пишут РИА Новости.

Как отметил Трамп, "коррумпированный минюст США", который находится под контролем "жуликоватого Джо (Байдена)", снова незаконно предъявил обвинения.

"Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков", - написал бывший американский президент.

Ранее спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по нескольким статьям.

Экс-главу государства обвиняют в попытке сохранить власть после поражения на президентских выборах 2020 года методом противозаконных действий.