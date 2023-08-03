3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Трамп заявил, что его могут посадить в тюрьму более чем на 500 лет
Экс-президент США Дональд Трамп допустил, его могут приговорить к 561 году тюремного заключения,пишут РИА Новости.
Как отметил Трамп, "коррумпированный минюст США", который находится под контролем "жуликоватого Джо (Байдена)", снова незаконно предъявил обвинения.
"Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков", - написал бывший американский президент.
Ранее спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в адрес Трампа по нескольким статьям.
Экс-главу государства обвиняют в попытке сохранить власть после поражения на президентских выборах 2020 года методом противозаконных действий.
Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября