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Трамп заявил, что именно он начал поставку вооружений в Украину
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в Уэйко (штат Техас). Во время своей речи политик заявил, что именно он начал поставку вооружений в Украину, сообщаетТАСС.
Дональд Трамп сообщил, что предоставил Киеву сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам политика, его предшественник Барак Обама направлял Украине лишь "подушки", то есть нелетальное снаряжение.
Наряду с этим экс-глава Белого дома повторил свое обещание урегулировать украинский конфликт за сутки, если снова будет избран президентом в следующем году.
"Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", -заверил он.
Фото: БЕЛТА
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