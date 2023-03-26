Трамп заявил, что именно он начал поставку вооружений в Украину

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в Уэйко (штат Техас). Во время своей речи политик заявил, что именно он начал поставку вооружений в Украину, сообщаетТАСС.

Дональд Трамп сообщил, что предоставил Киеву сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам политика, его предшественник Барак Обама направлял Украине лишь "подушки", то есть нелетальное снаряжение.

Наряду с этим экс-глава Белого дома повторил свое обещание урегулировать украинский конфликт за сутки, если снова будет избран президентом в следующем году.

"Когда я стану президентом, то добьюсь этого за 24 часа", -заверил он.