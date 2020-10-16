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Трамп заявил, что не допустит второго локдауна
США не планируют вводить жесткие ограничения в случае второй волны коронавируса. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox Business. Дональд Трамп подчеркнул, что экономику закрывать нельзя. К тому же Штаты многое изучили об этом заболевании, добавил президент и заявил, что по предварительным прогнозам, вакцина от коронавируса может быть готова к концу года. К слову, накануне в США было выявлено свыше 62 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный суточный прирост с июля. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, всего в штатах зафиксировано почти 8 миллионов случаев заражения, а в мире - свыше 38 миллионов 800 тысяч.
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