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Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России и не намерен объявлять войну Китаю

Трамп накануне дал агентству Bloomberg интервью. В нем он заявил, что является противником санкций вообще и в частности идеи наказать за что-либо Россию. Не намерен Трамп и объявлять войну Китаю, если внезапно обострится ситуация вокруг Тайваня.

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