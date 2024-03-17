3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Трамп заявил, что "США ждет кровавая баня" в случае его поражения на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты столкнутся с "кровавой баней"в случае его поражения на выборах главы государства в ноябре.Об этом сообщает ТАСС.
"Если меня не изберут, случится кровавая баня. Это еще мягко сказано. Это будет кровавая баня для страны", - заявил он. Трамп отметил, что выборы 2024 года превосходят по значимости выборы 2016 года.
Он подчеркнул, что необходимо изменить текущее положение дел в стране.
Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США.
Действующий глава государства Джо Байден, который баллотируется на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.
Таким образомборьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом.
Выборы состоятся 5 ноября.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов