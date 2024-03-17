Трамп заявил, что "США ждет кровавая баня" в случае его поражения на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты столкнутся с "кровавой баней"в случае его поражения на выборах главы государства в ноябре.Об этом сообщает ТАСС.

"Если меня не изберут, случится кровавая баня. Это еще мягко сказано. Это будет кровавая баня для страны", - заявил он. Трамп отметил, что выборы 2024 года превосходят по значимости выборы 2016 года.

Он подчеркнул, что необходимо изменить текущее положение дел в стране.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США.

Действующий глава государства Джо Байден, который баллотируется на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

Таким образомборьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом.