Трампа обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам

Дональд Трамп улетел, но его обещали вернуть. Суд Манхэттена официально предъявил экс-президенту США уголовное обвинение. Все 34 пункта касаются фальсификаций деловых документов. Ни по одному из пунктов Трамп вину не признал, и с него сняли формальный арест. После разбирательств он отправился во Флориду и заявил, что сейчас идет невиданное до сих пор вмешательство в выборы в США, и что "Америка катится в ад".