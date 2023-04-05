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Трампа обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам
Дональд Трамп улетел, но его обещали вернуть. Суд Манхэттена официально предъявил экс-президенту США уголовное обвинение. Все 34 пункта касаются фальсификаций деловых документов. Ни по одному из пунктов Трамп вину не признал, и с него сняли формальный арест. После разбирательств он отправился во Флориду и заявил, что сейчас идет невиданное до сих пор вмешательство в выборы в США, и что "Америка катится в ад".
Наша валюта падает, и скоро перестанет быть мировым стандартом. Что станет самым тяжелым нашим поражением за 200 лет и лишит нас статуса супердержавы.
Трамп также сообщил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Байдена. Максимально-возможное наказание, которое грозит экс-президенту США по совокупности предъявленных ему обвинений, по подсчетам FoxNews, составляет 136 лет тюрьмы.
Как отмечают местные СМИ, следующее предварительное судебное заседание по делу планируется на 4 декабря, а рассмотрение дела по существу может начаться в январе 2024 года.
Фото:Синьхуа
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