Трампа заблокировали более 10 интернет-площадок

Дональда Трампа заблокировали уже около 12 соцсетей и интернет-платформ. Помимо Twitter среди них Facebook, Google, YouTube. Они обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию и распространении ложной информации.





Трамп может применить "акт о восстании"

Тем временем американские пользователи в интернете активно обсуждают слухи о том, что Дональд Трамп собирается подписать так называемый акт о восстании. Он дает президенту право в исключительных случаях применять вооруженные силы внутри страны. Якобы военные уже направлены для проведения массовых арестов. Этим правом Белый дом грозил воспользоваться при подавлении BLM-протестов сразу после гибели Джорджа Флойда.

Палата представителей потребует отставки Трампа

Такие слухи обсуждаются еще активнее на фоне того, что уже сегодня палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с требованием отстранить Дональда Трампа от должности. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси. Напомним, 25-я поправка разрешает вице-президенту взять на себя полномочия главы государства, в случае если действующий президент не способен выполнять служебные обязанности.

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