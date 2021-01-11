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Трампа заблокировали более 10 интернет-площадок

Дональда Трампа заблокировали уже около 12 соцсетей и интернет-платформ. Помимо Twitter среди них Facebook, Google, YouTube. Они обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию и распространении ложной информации.

Трамп может применить "акт о восстании"

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Тем временем американские пользователи в интернете активно обсуждают слухи о том, что Дональд Трамп собирается подписать так называемый акт о восстании. Он дает президенту право в исключительных случаях применять вооруженные силы внутри страны. Якобы военные уже направлены для проведения массовых арестов. Этим правом Белый дом грозил воспользоваться при подавлении BLM-протестов сразу после гибели Джорджа Флойда.

Палата представителей потребует отставки Трампа

Такие слухи обсуждаются еще активнее на фоне того, что уже сегодня палата представителей США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с требованием отстранить Дональда Трампа от должности. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси. Напомним, 25-я поправка разрешает вице-президенту взять на себя полномочия главы государства, в случае если действующий президент не способен выполнять служебные обязанности.

Перестрелка в Чикаго

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И еще одна новость из демократических Соединенных Штатов. Стали известны подробности вчерашней стрельбы в Чикаго. Мужчина с пистолетом убил 3 человек и ранил еще 4. Сначала преступник застрелил мужчину, сидящего в собственной машине. Затем отправился в соседний квартал, где убил двоих в жилом доме. А после на угнанной машине поехал грабить магазин. На место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе чего преступник был убит. Его мотивы выясняются.

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