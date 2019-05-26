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Трампу снова запретили возводить стену на границе с Мексикой

Временные ограничения наложил калифорнийский суд. Судья обосновал свое решение тем, что конгресс не предусматривал целевое использование денег для реализации этого проекта. Трамп в своем Twitter уже сообщил, что немедленно обжалует это решение.

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