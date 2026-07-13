Трансформация НАТО: эксперт Богодель о новой фазе альянса и роли Европы в противостоянии с Россией

Военный аналитик, заместитель начальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель рассказал о трансформации Североатлантического альянса и выделил три ключевых этапа его эволюции.

На фоне прошедшего саммита НАТО в экспертном сообществе звучат противоречивые оценки итогов встречи. С одной стороны, Киеву было обещано немало, с другой - страны альянса фактически хором заявили, что не могут далее финансировать украинскую авантюру из собственных бюджетов. Особое внимание привлекла концепция "НАТО 3.0", которая, по мнению аналитиков, знаменует новый этап в развитии альянса.

НАТО 1.0 и 2.0: от холодной войны до постсоветского периода

Как отметил Андрей Богодель, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал происходящее третьей эпохой, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал это как самую значимую трансформацию за всю историю Североатлантического альянса.

"НАТО 3.0" - это прежде всего новая концепция, где ответственность будет целиком возлагаться на Европу за все происходящие внутри ее события. А Соединенные Штаты должны будут обеспечивать только стратегическое ядерное сдерживание", - пояснил эксперт.

Первый этап - НАТО 1.0 - охватывает период холодной войны. Хотя Вашингтонский договор был подписан в 1949 году, концептуальные основы альянса закладывались еще в 1946-м. Ключевыми вехами стали фултонская речь Черчилля и "длинная телеграмма" Джорджа Кеннана, сформулировавшего идею сдерживания коммунизма.

Окончательное оформление НАТО произошло в 1951 году с принятием Оттавских соглашений. В ответ на присоединение ФРГ к альянсу в 1955 году был создан Варшавский договор. В этот период мир оставался двуполярным, а столкновения происходили исключительно на периферии.

НАТО 2.0 - постхолодный период, когда альянс, лишившись внешней угрозы, занялся расширением на восток вопреки обещаниям, данным советскому руководству. Как отметил Андрей Богодель, все законы и законодательные акты, принимаемые внутри НАТО, коррелируются с американскими. Национальная военная стратегия США 1995 года предполагала ведение войн с глобальными державами, но на территории третьих стран - именно к этому и привел украинский конфликт.

НАТО 3.0: страх глобальной войны и ставка на Европу

"НАТО 3.0 - это краеугольная точка. Сегодняшний конфликт в Украине, инфраструктурная и информационная война подвели к тому, что возник страх прямого противостояния между сильными мира сего. Прежде всего, страх возник на этапе столкновения США и Российской Федерации", - подчеркнул аналитик.

По его словам, единственной угрозой гегемонии США остается ядерный потенциал России, поэтому Вашингтон стремится избежать глобальной войны, но при этом продолжать давление на Россию конвенциональными средствами и руками Европы. В основе НАТО 3.0 лежит попытка исключить тотальную войну, переложив основное бремя на европейских союзников.

В Стратегии национальной обороны США, принятой в январе 2026 года, прямо указано, что Россия слабее Европы в конвенциональных силах и экономике, а потому ответственность за стабилизацию обстановки вокруг Украины следует смело переложить на европейские государства. При этом Вашингтон не оставляет попыток нанести России стратегическое поражение - сроки постоянно сдвигаются, но целевой ориентир остается в пределах 2028-2030 годов.

"Коалиции желающих" и новая архитектура безопасности

Андрей Богодель обратил внимание на многочисленные квазисоюзы, формирующиеся вокруг украинского кризиса - от "коалиции желающих" до "Люблинского треугольника" и Вишеградской четверки. Все они создаются в парадигме исключения глобальной войны и постепенного удушения России.

"Эти "коалиции желающих" - попытки сформировать ядро, которое пытается принудить Россию к миру посредством того, что сегодня происходит на территории Украины. И самое главное - самим поучаствовать в формировании новой структуры безопасности, нового мира, который видят страны Запада", - заявил эксперт.

Он также напомнил, что предстоящая встреча в Париже, запланированная на 14 июля, соберет представителей 25 государств из 35 приглашенных. Именно эти страны являются сегодня основными противниками Союзного государства.

Двойная игра Вашингтона

Отвечая на вопрос о позиции США, аналитик отметил, что Штаты формально дистанцируются от конфликта, но фактически продолжают вести прокси-войну с Россией. Созданная система PURLE (программа продажи вооружений европейцам) позволяет США зарабатывать на поставках новейших систем, включая ракеты для Patriot и пусковые установки Typhon. При этом производство планируется размещать на территории Польши или Германии, чтобы избежать ударов по украинским заводам.

"Соединенные Штаты одной ногой выходят из Европы, а другой остаются и продолжают поставлять новейшие системы вооружения. Основная тяжесть будущего противостояния и давления на Россию ложится на ФРГ, как это уже было в 1955 году", - резюмировал Андрей Богодель.